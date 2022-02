Trovata con una cartuccia in auto, denunciata una donna

Fermata per un controllo è stata trovata in possesso di una cartuccia calibro 38, illegalmente detenuta, nascosta sulla sua autovettura. A finire nei guai una trentatreenne disoccupata di San Giovanni Gemini. I carabinieri della Compagnia di Cammarata l’hanno denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione e porto ingiustificato di munizione. La donna è incappata in un controllo dei militari dell’Arma che, notando un vero e proprio nervosismo da parte della stessa, hanno deciso di effettuare una perquisizione veicolare. Non è chiaro se la donna abbia provato o meno a dare spiegazioni, e giustificazioni circa il possesso della cartuccia.