Lavori in un condominio con il bonus 110%, rubati materiali dal cantiere

Ignoti ladri sono riusciti a portare via ben 153 fogli di isolamento termico per cappotto, imballati e pronti per la collocazione, che servivano per dei lavori edili, realizzati con il cosiddetto Superbonus 110%, di un condominio di via Costituzione, a Canicattì.

A fare la scoperta è stato il titolare dell’impresa edile che s’è subito rivolto ai poliziotti del Commissariato cittadino, dove ha formalizzato la denuncia. Gli agenti hanno avviato le indagini, ed hanno appurato che l’area di cantiere seppure recintata, è comunque facilmente accessibile.

Per i malviventi non sarà stato dunque difficile riuscire a rubare i fogli per l’isolamento termico. E non è scattato neanche l’allarme che è attivato sul ponteggio. Purtroppo nella zona non sono risultate essere presenti telecamere di impianti di videosorveglianza, né pubbliche, né private.