In stato di sorveglianza sanitaria, 4 minori non accompagnati si allontanano

Non si hanno più notizie di quattro migranti, minorenni non accompagnati, che si sono allontanati da due diverse comunità di accoglienza, dove erano stati collocati, dopo lo sbarco a Lampedusa. I 4 si trovavano in stato di sorveglianza sanitaria antiCovid.

Tre sono riusciti a scappare dalla struttura di viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè, uno da uno stabile di contrada “Mandrascava”, sempre in territorio di Agrigento.

A raccogliere le segnalazione di allontanamento volontario sono stati i poliziotti dell’ufficio Denunce della Questura. Sono state avviate le ricerche.