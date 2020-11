Trova un ordigno all’interno della cantina di casa, chiusa una strada

Un canicattinese mentre era impegnato a sistemare la cantina ha rinvenuto un ordigno bellico, verosimilmente, un colpo da mortaio, risalente alla Seconda guerra mondiale. Non sapendo cosa fosse la stava per gettare in mezzo ai rifiuti.

Per fortuna ha dato l’allarme. E’ successo in via Regina Margherita, nel centro di Canicattì. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Canicattì, e i carabinieri della locale Compagnia.

Un’intera zona è stata completamente chiusa al passaggio pedonale e veicolare. C’è una certa apprensione tra residenti e titolari di esercizi commerciali.