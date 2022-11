Trova la serratura della porta di casa ostruita. Avviate le indagini

Un impiegato agrigentino, di 52 anni, non è riuscito ad entrare nella sua abitazione, in via Callicratide, ad Agrigento. Qualcuno, approfittando della sua assenza, ha appositamente inserito qualcosa nella serratura della porta d’ingresso. Un piccolissimo oggetto, o forse anche, della colla. Non è ancora chiaro cosa vi fosse all’interno.

L’uomo s’è rivolta alla polizia. Potrebbe trattarsi di uno sfregio, o peggio ancora di un avvertimento, per qualche questione personale irrisolta. Oppure, magari gli autori hanno cercato di forzare la toppa, con qualche oggetto, che s’è spezzato dentro, nel tentativo di intrufolarsi nell’appartamento, e mettere a segno un furto.

Gli agenti hanno avviato le indagini su quello che, di fatto, è stato un danneggiamento. Appare scontato, che gli investigatori abbiano ascoltato l’impiegato per verificare se ha, o meno, dei sospetti, o se ha avuto discussioni o dissidi con qualcuno.