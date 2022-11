Vendono sigarette a dei minori, multati due tabaccai

Due tabaccai del centro di Agrigento sono stati “pizzicati” dalla Guardia di finanza a vendere sigarette a dei minori. Ed entrambi gli esercenti commerciali sono stati sanzionati, con una multa di 1.000 euro. In particolare le Fiamme gialle, soprattutto nell’ultimo mese, hanno rivolto la loro attenzione anche verso le tabaccherie. Nel corso dei servizi di controllo, i militari in borghese hanno notato alcuni ragazzi, che entravano all’interno delle tabaccherie, per acquistare un pacchetto di bionde. Fermati a pochi passi dalle rivendite, si è avuta la conferma della loro minore età.

In tale contesto, i finanzieri hanno accertato che gli esercenti, noncuranti del divieto imposto dalla legge, avevano venduto sigarette a minorenni, violando l’obbligo, in caso di dubbio sulla maggiore età dell’acquirente, di richiedere l’esibizione di un documento d’identità. Ai due tabaccai è stata pertanto contestata la violazione del “divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minori di anni 18”, che prevede appunto la sanzione amministrativa di 1.000 euro, ma potrebbe anche essere applicata, da parte della Prefettura, la sospensione per 15 giorni della licenza all’esercizio dell’attività.