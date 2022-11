Scippata della borsa vicino al mercato settimanale

E’ stata avvicinata da un balordo, che le ha scippato la borsa dalle mani, mentre percorre la via Vittorio Emanuele, a Canicattì’, nei pressi del mercato settimanale, dove verosimilmente si stava recando. Una pensionata ottantunenne è rimasta illesa. Il delinquente ha agito, in pieno giorno, e in zona centrale, con il volto travisato.

Il suo gesto è stato fulmineo e s’è, appunto, impossessato della borsa dell’anziana, all’interno della quale c’erano un telefono cellulare, e 70 euro in contanti. L’anziana è stata aiutata da qualche passante, che ha allertato il 112. I carabinieri hanno setacciato l’intera area del mercato settimanale, ma del malvivente non è saltato fuori nessuna traccia.

E’ stata avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento, e sono state avviatele indagini, per provare ad identificare l’autore dello scippo.