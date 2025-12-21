Ha parcheggiato l’auto in malo modo tanto da sbarrare il passaggio di autobus e furgoni, creando una lunga fila di veicoli. Quando è tornato e ha trovato la contravvenzione per la sosta vietata, come una furia ha iniziato a insultare una vigilessa. L’episodio si è verificato lungo la via Atenea, ad Agrigento.

L’automobilista non ha gradito il verbale e, per tutta risposta, se l’è presa con l’agente di polizia municipale che si trovava ancora nelle vicinanze. Solo l’intervento di un altro agente e di alcuni passanti ha evitato che l’accesa discussione non degenerasse in un’aggressione fisica. L’uomo rischia adesso una denuncia.

