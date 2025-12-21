Un automobilista di passaggio e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, accorsi in maniera fulminea dopo la segnalazione giunta al 112, hanno sventato un tentativo di suicidio sul viadotto Morandi, da parte di un cinquantacinquenne. E’ successo sabato pomeriggio.

E’ stato un cinquantasettenne agrigentino a notare l’uomo in bilico tra le lame e il guardrail, pronto a lanciarsi nel vuoto. Prontamente è sceso dall’auto, lo ha afferrato e riportato sulla carreggiata.

Poi sono arrivati gli agenti che lo hanno allontanato dalle lamiere metalliche e portato a distanza di sicurezza. Il 55enne è stato trasferito con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie.

