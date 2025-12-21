Domenica mattina interamente dedicata al monitoraggio di diversi parametri legati alla buona salute e alla prevenzione oncologica per tutta la popolazione. In piazza Cavour ad Agrigento, Il Rotary Club Agrigento, L’Asp di Agrigento, Il Gruppo Cisom Agrigento – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e la Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro, con il Patrocinio del Comune di Agrigento, hanno dato vita, insieme, ad un’iniziativa di indubbio rilievo sanitario.

Tanti i controlli e i test offerti: Glicemia capillare ed eventuale HbA1c; Colesterolo totale e trigliceridi; Misurazione della pressione arteriosa ed eventuale ECG; Ecografia epatica per valutazione della steatosi (Fibroscan); Consulto ginecologico non strumentale; Curva audiometrica; Screening del colon retto per uomini e donne 50–69 anni; Prenotazione per lo screening della cervice uterina per donne 25–64 anni; Prenotazione per screening della mammella per donne 50–69 anni.

