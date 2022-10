Trova 7 carcasse di galline nel suo terreno, intimidazione per impiegato

Qualcuno ha portato e lasciato le carcasse di sette galline, tra cui tre decapitate, sull’appezzamento di terreno di contrada “Bugiades”, a Licata, di proprietà di un impiegato licatese. Nessun dubbio sulla matrice intimidatoria del gesto.

Delle indagini, dopo aver avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento, si stanno già occupando i poliziotti del Commissariato cittadino.

Gli agenti hanno raccolto appunto la denuncia, a carica di ignoti, e come primi passaggi dell’attività investigativa hanno ascoltato la vittima, e verificato la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza. In zona non ve ne sarebbero.