Dodicenne minacciato con un coltello e rapinato al viale

Ha avvicinato e puntato un coltello ad un dodicenne, facendosi consegnare quanto aveva in tasca, alcune decine di euro, e un telefono cellulare. Ad entrare in azione lungo il viale Della Vittoria, ad Agrigento, è stato un giovane malvivente. Arraffato il bottino s’è immediatamente dileguato.

Il ragazzino è riuscito a contattare il papà, e sono state chiamate le forze dell’ordine che, hanno naturalmente avviato le ricerche del delinquente. Dell’attività investigativa si sta occupando la polizia, con il coordinamento della Procura. Quindi è stato aperto un fascicolo.

Sono state avviate le indagini, e non filtrano indiscrezioni su quali siano stati i primi passi mossi, ma appare scontato che gli uomini in divisa abbiano cercato, eventuali immagini di impianti di video sorveglianza pubblici, e di privati cittadini, posti lungo il viale della Vittoria o, comunque, nelle immediate vicinanze.