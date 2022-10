L’anziana truffata e raggirata, portati via 5 mila euro e gioielli

E’ stato quantificato il bottino portato via dalle due ragazze, che si sono presentate a casa di una pensionata di Naro, che vive da sola, dicendo che erano state inviate dal Municipio per fare pulizie nelle abitazioni di anziani. Portati via 5.000 euro in contanti e gioielli.

Il furto è stato denunciato alla Stazione dei carabinieri. I militari dell’Arma, appare scontato che, uno dei primi passaggi investigativi, sia stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza, pubblici o privati, nella zona dove le due balorde sono entrate in azione.