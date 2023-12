Alfredo Trombino ha lasciato l’ Akragas per la Nuova Igea Virtus. A darne notizia tramite i social la società giallorossa. Nessuna comunicazione invece dalla Società biancazzurra che tra l’ altro nel pomeriggio di oggi, tramite il suo patron Deni, ha incontrato la stampa. Incontro in cui Deni ha manifestato la sua fiducia nel mister Marco Coppa, addossandosi le colpe di alcune scelte di mercato e annunciando la sua intenzione, la prossima stagione, di consegnare la squadra al Sindaco in caso non intenda occuparsi della questione “stadio”.