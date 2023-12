Blitz antimafia tra Catania e Agrigento. Oltre 100 carabinieri, su delega di questa Procura Distrettuale etnea, hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo nei confronti di 9 persone nell’ambito di un’operazione denominata “Leonidi”. Alcuni degli arrestati sono legati anche da vincoli di parentela ad esponenti di vertice della famiglia “Santapaola-Ercolano”.

Tutti e nove sono accusati di associazione di tipo mafioso, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione e porto illegale d’arma da fuoco, con l’aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa di appartenenza.

Elenco dei destinatari di fermo: Salvatore Assinnata, Giuseppe Cultraro, Sebastiano Ercolano, Davide Enrico Finocchiaro, Salvatore Finocchiaro, Salvatore Pietro Gagliano, Salvatore Poidomani, Antonino Razza e Samuele Romeo.

I 9 destinatari di fermo, a seguito di intensa attività info-investigativa e di ricerca sul territorio attuata dai carabinieri, sono stati rintracciati e condotti presso istituti penitenziari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo per Antonino Razza, che resta in carcere, disponendo invece per gli altri 8 soggetti la misura della custodia cautelare in carcere.