“Nella giornata di ieri mi è stata recapitata al Comune di Santa Elisabetta una lettera contenente minacce di morte e insulti”. A parlare è il sindaco del comune Agrigentino Domenico Gueli. Minacce e offese anche per i familiari del primo cittadino che aggiunge:

‘Una missiva indirizzata a me ma che colpisce anche i miei cari, sui quali vengono vomitati aggettivi irripetibili.

Non so chi sia l’autore – o gli autori -, per quanto so, – spiega- le Forze dell’Ordine sapranno dare presto una risposta ai miei interrogativi, ma lasciate che in attesa di poterli vedere in faccia lanci io un messaggio chiarissimo a queste persone: Non mi fate paura. Semmai mi fate pena, costretti come siete a nascondervi dietro l’anonimato.

Il mio impegno politico, non solo a favore della Mia comunità di Santa Elisabetta, ma anche all’Ati Idrico, non muterà. Non arretrerò di un passo, non chinerò la testa. Continuerò a fare ciò che ho sempre fatto: spendermi per i cittadini e per le comunità amministrate. Non sarete voi, poveri vigliacchi a spaventarmi. Registro, purtroppo, come sempre di più i sindaci si trovino a confrontarsi con l’odio sotto varie forme. Messaggi sui social, lettere anonime- conclude Gueli- sono la dimostrazione fisica di una degenerazione palese del dibattito pubblico che tutti dobbiamo contribuire a sovvertire”.