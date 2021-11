Tromba d’aria, a Canicattì danni per 4 milioni di euro (VIDEO)

Il Comune di Canicattì, scrive Adkorns, ha deliberato la richiesta dello stato di calamità dopo i nubifragi e la tromba d’aria del 28 ottobre e 9 novembre. Secondo i primi sopralluoghi, per far fronte ai danni sarebbero necessari circa 4 milioni di euro. Gli interventi riguarderebbero la tutela delle reti stradali agricole e urbane; la salvaguardia dello svolgimento delle attività agro-pastorali, quella dei beni di riconoscimento ambientale storico e artistico, dei beni immobili e mobili registrati pubblici e privati e di ogni relativo impianto idrico ed elettrico; il soccorso agli animali. “Segnaleremo inoltre all’assessorato regionale all’Agricoltura la grave situazione che ha colpito le aziende agricole e zootecniche – afferma il sindaco Vincenzo Corbo – e chiederemo al competente Ufficio regionale di Protezione Civile che venga dichiarato dello stato di emergenza. Sono vicino a tutti i comparti produttivi e alla comunità che ancora una volta si trova a dover subire danni ingenti a causa del maltempo e mi adopererò in ogni sede per ottenere i necessari ristori”.