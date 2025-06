Si è conclusa la XXVII edizione del Trofeo Travelgate di tennis e padel amatoriale, un torneo che vanta una lunga tradizione, come pochi in tuttala regione. L’edizione 2025 si è svolta, quest’anno, allo Zeta Resort di Selinunte e ha visto la partecipazione di diversi tennisti e padelisti, provenienti da diverse province siciliane. Nel tennis, ad avere la meglio è stata la coppia formata da Salvo Di Benedetto e Ulisse Saieva che in finale si sono imposti abbastanza nettamente (61 62) sulla coppia formata dal maestro Piero Capizzi e da Toni Balletti.

Per quanto riguarda la finale del torneo di padel, disputata da coppie miste, ad avere la meglio è stata la coppia formata da Giorgia Erriu e Vincenzo Vitello che soltanto al supertiebreak si è imposta sulla coppia Lucrezia Gazziano e Angelo Galluzzo. I vincitori, come da tradizione, oltre alle targhe, si sono aggiudicati un voucher per la partecipazione alla prossima edizione del torneo che eccezionalmente si disputerà sempre nel 2025, a Pollina, il primo week-end di settembre. Soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore del torneo, Gero Bellavia, che ha ringraziato i partecipanti, dando l’appuntamento a tutti fra 12 settimane.

