Travolto dalla sua stessa autovettura nel tentativo di fermarla. È accaduto ad un trentacinquenne licatese che dopo aver parcheggiato in un tratto di strada in discesa, ed essere sceso dall’abitacolo, s’è accorto che la vettura si stava muovendo. Istintivamente l’uomo ha cercato di bloccarla.

È stato però appunto investito ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma toracico con la frattura di otto costole. Il 35enne è stato ricoverato in Chirurgia. Non è chiaro se la macchina si sia mossa per il mancato inserimento del freno a mano, come probabile, o per un guasto di natura meccanica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp