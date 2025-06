Una rissa, fra coppie di conviventi ed ex, in via De Amicis e una lite, tra due cittadini romeni, in corso Umberto. È successo lo scorso fine settimana a Canicattì. In via De Amicis il parapiglia è scoppiato fra quattro persone. Una donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo.

Carabinieri e polizia hanno riportato la calma ed identificato tutti gli esagitati. Così come è accaduto per i due soggetti di nazionalità romena che sono venuti alle mani in corso Umberto. Anche in questo caso, c’è stato un ferito: un uomo è stato portato in ambulanza al presidio ospedaliero.

