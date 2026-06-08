Si è conclusa la XXIX edizione del trofeo Travelgate di tennis e padel amatoriale, un torneo che vanta una tradizione ultradecennale, come pochi in tutta la regione. L’edizione 2026 si è svolta, quest’anno, al Resort Serenusa di Licata e ha visto la partecipazione di diversi tennisti e padelisti, provenienti da diverse province siciliane.

Nel tennis, ad avere la meglio è stata la coppia formata dal ragusano Ignazio Barca e Alfredo Collura, che in finale si sono imposti sulla coppia formata da Salvo Di Benedetto e Giuseppe Cernera. Per quanto riguarda la finale del torneo di padel, disputata da coppie miste, ad avere la meglio è stata la coppia formata da Adele Massimino e Davide Sulfaro che in una finale molto equilibrata hanno superato la coppia formata da Ester Bellavia e Salvo Palumbo.

I vincitori, come da tradizione, oltre alle targhe, si sono aggiudicati un voucher per la partecipazione alla prossima edizione del torneo. Soddisfazione è stata espressa dall’organizzatore del torneo, Gero Bellavia, che ha ringraziato i partecipanti, dando l’appuntamento a tutti alla prossima edizione, quella del trentennale,

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