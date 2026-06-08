Grave incidente stradale, oggi pomeriggio, lungo la Statale 189 nei pressi del bivio per Fontanelle e San Giusippuzzu, alle porte di Agrigento. A scontrarsi una moto di grossa cilindrata e un’autovettura modello Bmw. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote sbalzato dalla sella per poi rovinare pesantemente sul manto stradale.

Si tratta di un 26enne di Agrigento, trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Ferita anche una persona a bordo dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi e della viabilità andata completamente in tilt.

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