“Desidero innanzitutto rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, eletto dalla volontà popolare al termine di una competizione elettorale intensa e partecipata. Il verdetto delle urne rappresenta l’espressione democratica dei cittadini e, come tale, merita il massimo rispetto da parte di tutti. Per questo motivo, pur provenendo da uno schieramento politico diverso e avendo sostenuto con convinzione la candidatura di Alonge, ritengo doveroso riconoscere il risultato elettorale e augurare al nuovo Sindaco di poter svolgere al meglio il proprio mandato nell’interesse esclusivo della nostra città”. Lo scrive in una nota Marcello Fattori, consigliere comunale di Forza Azzurri.

“Allo stesso tempo – continua Fattori -, il voto degli agrigentini ha consegnato un quadro politico particolare e significativo: il Consiglio Comunale vede una larga rappresentanza delle forze di centrodestra, che costituiscono la maggioranza dell’Aula. Questo dato non deve essere interpretato come un elemento di contrapposizione istituzionale, bensì come una responsabilità ulteriore per tutti gli eletti. La campagna elettorale è ormai alle nostre spalle. È stato un confronto spesso acceso e talvolta caratterizzato da toni che hanno alimentato divisioni e tensioni. Oggi, però, Agrigento ha bisogno di voltare pagina. Ha bisogno di istituzioni capaci di dialogare, confrontarsi e collaborare nell’interesse della collettività”.

“Per questa ragione rivolgo un appello a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale affinché si possa instaurare un clima di rispetto reciproco, di confronto serio e di collaborazione istituzionale – sottolinea Fattori -. Pur nel rispetto dei diversi ruoli, sarà fondamentale lavorare insieme per sostenere tutti quei progetti, quelle iniziative e quei provvedimenti che potranno contribuire alla crescita e allo sviluppo della nostra città. Si dovrà portare avanti un’opposizione responsabile, seria e costruttiva. Sarà importante essere pronti a sostenere le proposte utili ad Agrigento e, allo stesso tempo, svolgere con determinazione il nostro ruolo di controllo e di indirizzo politico, segnalando con fermezza eventuali criticità e avanzando proposte alternative quando necessario”.

“Il Consiglio Comunale dovrà tornare a essere il luogo del dibattito democratico, del confronto di qualità e della ricerca delle migliori soluzioni per i problemi della città. I cittadini ci hanno affidato un mandato chiaro: contribuire concretamente al cambiamento e al rilancio di Agrigento. La nostra stella polare dovrà essere una sola: il bene della città. Al di sopra delle appartenenze politiche, delle contrapposizioni elettorali e delle legittime differenze di visione, dovrà prevalere la volontà di costruire un futuro migliore per Agrigento. Con questo spirito, auspico affronteremo i prossimi anni, mettendo al centro il dialogo, la responsabilità e l’impegno quotidiano al servizio della comunità agrigentina”, conclude la nota.

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