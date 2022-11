Tripudio di emozioni al Pirandello per “Il caso Tandoy”. Guardì: “Lo dedico ad Agrigento”

“E’ ad Agrigento che io dedico questo lavoro”. Lo ha detto Michele Guardì a conclusione della prima serata dello spettacolo da lui scritto e diretto “Il caso Tandoy”. “Mi hanno chiesto prima dello spettacolo se fossi emozionato- ha detto Guardì- ho risposto che ero contento ma adesso sono molto emozionato e commosso perché per me questa è la prima nazionale”. Nel cast, capitanato da Gianluca Guidi e Giuseppe Manfridi, spiccano gli agrigentini Gaetano Aronica nel ruolo di Mario La Loggia e Marcella Lattuca in quello di Danika. E con Caterina Milicchio, Roberto Iannone, Noemi Esposito, Marco Landola e Antonio Rampino, lo spettacolo si preannuncia come l’evento teatrale della stagione per l’attualità dei temi trattati e per l’originalità della struttura nella quale il racconto spazia a volte sorprendentemente dal dramma a momenti di inaspettata comica leggerezza. Una storia che affascina, un fatto realmente accaduto. Una commedia civile che ripercorre uno degli errori giudiziari più clamorosi degli anni ’60, molto attesa, che apre la stagione 2022-2023 del Teatro di Agrigento. Lo spettacolo è una coproduzione della Fondazione Teatro Pirandello e di Francesco Bellomo e andrà in scena anche oggi e domani, 12 e 13 novembre.Il testo è scritto con Alessandro Salas, le musiche sono di Sergio Cammariere, le scene e i costumi di Carlo De Marino.