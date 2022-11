Ospedale di Ribera verso la rifunzionalizzazione

L’ospedale di Ribera verso il ritorno alla “normalità”. Era diventato il Covid hospital di riferimento della provincia di Agrigento, adesso la situazione epidemiologica consente la rifunzionalizzazione del Fratelli Parlapiano. Già nei mesi scorsi, del resto, una direttiva dell’assessorato regionale alla salute ha previsto che siano tutti gli ospedali siciliani a gestire i pazienti contagiati, chiaramente in condizioni di sicurezza e isolamento rispetto agli altri degenti. “Rimarranno due reparti per la gestione del covid-ha detto il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia- ma si sta lavorando per ripristinare la medicina e si sta puntando sulle malattie infettive e sulla pneumologia”.