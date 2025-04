Gli allievi della Scuola di danza Imera diretta da Simona Attanasio si sono classificati sul podio al prestigioso concorso nazionale Trinacria in Danza Spring Edition che si è svolto al Teatro Eschilo di Gela questo sabato. In giuria: Manola Turi, Alberto Poti, Alessio Di Martino, Christian Carapezza, Ilaria Verdi. Gli allievi di Simona Attanasio si sono distinti in tutte le categorie di danza ottenendo il podio per tutte le coreografie presentate: il primo posto assoluto nella coreografia di gruppo di Danza classica ed il primo posto assoluto nella coreografia di gruppo di Danza contemporanea. Ecco i loro nomi: Sarah Albanese, Luna Civiltà, Martina Cupani, Carla Di Gregorio, Francesco Naso, Chiara Vasca.Sul podio dei solisti per la categoria danza classica under 9 Martina Cupani, per la categoria danza classica dai 14 ai 16 anni Carla Di Gregorio , per la categoria hip hop dai 10 ai 12 anni Francesco Naso con una coreografia di Domenico Zumpano. Per tutti i giovani vincitori, oltre alle coppe e alle medaglie, l’esclusiva borsa di studio per frequentare il Summer Camp di Palermo a Settembre .

