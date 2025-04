Fermento e Tribolazione nella Sede della Provincia Regionale di Agrigento

Oggi è una giornata di decisioni cruciali nella politica siciliana, con sindaci e consiglieri comunali che hanno preso d’assalto le urne presso la provincia regionale di Agrigento. Oltre ad Agrigento, sono in corso le votazioni per eleggere 6 presidenti e 68 consiglieri dei Liberi Consorzi di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Inoltre, si eleggeranno i 50 componenti dei Consigli metropolitani di Palermo, Catania e Messina. Queste elezioni di secondo livello rappresentano un ritorno significativo dopo dieci anni dall’abolizione delle Province, segnando un momento cruciale per la governance locale in Sicilia. Si vota fino alle 22.

