Ubriaco, da Canicattì ad Agrigento, alla guida di un’auto senza assicurazione e revisione, non si ferma all’Alt, e dopo la fuga, a forte velocità rischia la collisione con uno e più veicoli, provenienti dalla direzione opposta. È stato fermato, in tempo, dalle pattuglie della sezione Volanti della Questura. Il protagonista è un quarantacinquenne di Canicattì.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato d’ebbrezza. Per la mancata copertura assicurativa, della revisione e per non essersi fermato all’Alt della polizia sono state elevate multe per oltre mille euro. La vettura è stata posta sotto sequestro e la patente è stata ritirata.

L’uomo, la sera del 25 aprile, nonostante avesse bevuto alcolici si era messo lo stesso al volante della propria Audi A4. E all’Alt imposto lungo viale Cannatello al fine di sottrarsi al controllo è scappato velocemente. I poliziotti lo hanno inseguito e sono riusciti a fermarlo, all’altezza della rotonda degli Scrittori, lungo la strada statale 640.

