Il Teatro Sociale di Canicattì ha fatto da cornice alla cerimonia conclusiva della VII edizione del Concorso Internazionale di Poesia “La Poesia è la mia lingua”, dove gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado locale hanno fatto incetta di premi per il loro talento e la loro sensibilità emotiva. L’evento è inserito nell’ambito dell’XI edizione del prestigioso premio “Il Parnaso – Premio Angelo La Vecchia”, diretto dal professor Calogero La Vecchia.

I giovani poeti sul podio. I ragazzi si sono distinti tra i numerosi partecipanti, portando a casa tre importantissimi piazzamenti:

• 1° Posto – Premio Speciale “Stefano Saetta”: l’alunno Valerio Domenico Condello (classe III C) si è aggiudicato il gradino più alto del podio con l’intensa poesia “Quella notte”, selezionata dalla giuria presieduta da Gabriella Saetta.

• 2° Posto – Premio “Toniolo”: uno splendido risultato di squadra per gli alunni della classe II F (Gabriele Cipollina, Eliana Di Grigoli, Vincenzo Emmanuel Giardina, Carmelo Samuele Manna e Sofia Petralito), che hanno conquistato il secondo posto con il toccante testo collettivo intitolato “Pace”.

• 3° Posto – Premio “Stefano Saetta”: sul terzo gradino del podio è salito l’alunno Giuseppe Pepe (classe II B), premiato per la profonda poesia “Un portone più in là”.

Il lavoro di squadra dietro il successo. Il successo degli studenti è il frutto di un percorso guidato con passione dalle docenti Giusy Attardo, Maria Grazia Baldacchino e Angela Rinallo, che hanno saputo stimolare le abilità espressive ed emotive dei ragazzi, trasformando la scrittura in uno strumento di riflessione e crescita.

L’intero progetto didattico è stato coordinato dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Caterina Amato, che ha espresso grande soddisfazione per un’esperienza capace di offrire ai giovani studenti della città un’opportunità di crescita culturale e umana di profondo valore.

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