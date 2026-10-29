Sodano: «Amministrare Agrigento è più complesso del previsto». Sui rifiuti si profila una proroga fino al 2027

Intervistato da Cesare Sciabarrà su Bibbirria.it, il sindaco racconta le difficoltà dei primi mesi a Palazzo dei Giganti, ammette che la città non è pulita e affronta i problemi della manutenzione stradale. Il conduttore lo incalza: «Perfetto, ma adesso ci sei tu».

AGRIGENTO – La difficoltà di governare una città alle prese con emergenze quotidiane, una macchina comunale con pochi dirigenti, un servizio di raccolta dei rifiuti che potrebbe essere prorogato fino al giugno 2027 e problemi di manutenzione ancora irrisolti. Michele Sodano racconta i suoi primi mesi da sindaco di Agrigento in una lunga intervista concessa a Cesare Sciabarrà, durante la trasmissione di Bibbirria.it.

Un confronto nel quale il primo cittadino riconosce le difficoltà incontrate dopo l’insediamento e spiega di aver dovuto rivedere i tempi necessari per realizzare il proprio programma amministrativo. «Quando entri dentro la macchina amministrativa ti rendi conto della distanza tra l’idea di città che vuoi realizzare e gli strumenti che hai concretamente a disposizione», è il senso del ragionamento sviluppato da Sodano, che parla anche della sofferenza provata nei primi mesi di governo.

Dalla campagna elettorale alla realtà amministrativa

Uno dei passaggi più interessanti arriva quando il sindaco descrive le condizioni trovate a Palazzo dei Giganti. Sodano ricorda che Agrigento disponeva di appena due dirigenti e che adesso ne sarebbe rimasto soltanto uno. Racconta inoltre di emergenze continue che, a suo dire, sottraggono tempo alla programmazione. Il conduttore gli fa osservare che le condizioni del Comune erano note anche prima delle elezioni. Bilancio, personale e difficoltà organizzative sono elementi che chi si candida ad amministrare una città dovrebbe conoscere.

Il sindaco non contesta l’osservazione, ma sottolinea la differenza tra conoscere una situazione dall’esterno e affrontarla quotidianamente dall’interno.

È proprio su questo punto che emerge uno dei cambiamenti raccontati da Sodano: la necessità di abbandonare l’idea di risultati immediati e di ragionare su un orizzonte di medio termine. Il primo cittadino sostiene di aver compreso che il percorso amministrativo richiederà più tempo e indica nella pazienza una delle principali consapevolezze maturate dopo l’elezione.

Rifiuti, il nuovo appalto non parte: possibile proroga fino a giugno 2027

Il confronto entra poi nel merito della gestione dei rifiuti. Sciabarrà chiede chiarimenti sulla nuova gara d’appalto e sulle difficoltà che impedirebbero all’azienda aggiudicataria di avviare il servizio dal primo novembre.

Sodano conferma che, secondo le informazioni in suo possesso, l’impresa non sarebbe nelle condizioni di subentrare nei tempi previsti e che si renderebbe necessaria un’ulteriore proroga, probabilmente fino al 30 giugno 2027. Il sindaco precisa che le proroghe sono atti di competenza dirigenziale e non decisioni direttamente assunte dalla politica. Sostiene inoltre che il nuovo appalto dovrebbe consentire un risparmio di circa un milione e mezzo di euro e prevedere il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.

Alla domanda diretta «Agrigento è una città pulita o una città sporca?», Sodano riconosce che la città non presenta attualmente le condizioni di pulizia auspicate dall’amministrazione.

Il sindaco annuncia inoltre l’intenzione di rafforzare i controlli contro l’abbandono dei rifiuti attraverso nuove telecamere e richiama l’importanza dell’educazione civica. Cita, tra gli interventi realizzati, la bonifica di alcune discariche abusive e l’attività di sensibilizzazione svolta nell’area di piazza Rosselli.

Buche e manutenzione, Sciabarrà: «Ma adesso ci sei tu»

Un altro momento significativo riguarda la sicurezza stradale. Il conduttore richiama l’attenzione su alcune buche pericolose, sulle segnalazioni provvisorie e sulla situazione di via dei Fiumi, chiedendo interventi concreti e il rispetto delle disposizioni del Codice della strada.

Sodano spiega che problemi apparentemente semplici possono rivelarsi amministrativamente complessi e attribuisce le condizioni attuali delle strade anche alla mancata manutenzione degli ultimi vent’anni.

A quel punto il conduttore lo interrompe: «Perfetto, ora ci sei tu».

La risposta del sindaco è immediata: «Adesso ci sono e devo risolvere queste cose assolutamente».

Sulla situazione di via dei Fiumi, Sodano riferisce di un’interlocuzione quotidiana con Aica, alla quale attribuisce la responsabilità del ripristino dell’area sulla base dei sopralluoghi effettuati.

Il rapporto con la stampa e la comunicazione social

Nel corso dell’intervista si parla anche della comunicazione del sindaco, spesso affidata ai social network. Sodano respinge l’idea che la sua attività sia concentrata sui video e spiega di considerare la comunicazione digitale uno strumento di trasparenza verso i cittadini. Il confronto con Sciabarrà arriva dopo che AgrigentoOggi aveva chiesto al primo cittadino un’intervista sui primi cento giorni di amministrazione, rinnovando successivamente la richiesta. In quella circostanza Sodano aveva fatto sapere di ritenere sufficienti le risposte già fornite durante una conferenza stampa.

L’intervista rilasciata a Bibbirria.it offre adesso ulteriori elementi per valutare le dichiarazioni del sindaco e gli impegni assunti pubblicamente.

Il tema che attraversa il confronto è il rapporto tra le difficoltà ereditate e le responsabilità dell’amministrazione in carica. Sodano rivendica la necessità di tempi più lunghi per intervenire sui problemi strutturali del Comune. Sciabarrà, invece, riporta ripetutamente la discussione sulle questioni concrete e sulle risposte attese dai cittadini. Un confronto che lascia aperta una domanda amministrativa, prima ancora che politica: quali interventi potranno essere realizzati nei prossimi mesi e con quali tempi verificabili?

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