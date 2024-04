La squadra trapanese celebra la promozione in Serie C con una notte di festeggiamenti dopo la vittoria decisiva al Provinciale. Akragas e Canicattì brindano alla salvezza. Punture di Spillo. Resoconto della 34 giornata di serie D girone I.

Finally!! La tanto sospirata promozione è arrivata. A Trapani festa tutta la notte con caroselli per la città dopo che lo stadio, gremito in ogni ordine di posto, è esploso al 50’ al gol partita di Balla. Gli uomini di Antonini approdano facilmente in C, squadra addirittura imbattuta, con un attacco record da 82 reti segnate in 30 gare (2,7 gol a partita!!!) ed appena 11 reti subite, praticamente un gol ogni 3 partite; +22 in media inglese. Numeri impressionanti che testimoniano la grandezza e difficoltà di questo torneo per le altre contendenti. Il Siracusa dal canto suo ha lottato e si è giocato la partita agli ordini del nuovo mister Spinelli subentrato in settimana dopo un vero e proprio terremoto tecnico in casa aretusea. Complimenti ad entrambe. A quattro giornate dal termine festeggiano la permanenza in D l’Akragas, in virtù della distanza superiore agli 8 punti sulla penultima ed ovviamente il Canicattì, mentre Sancataldese e lo stesso Licata devono ancora fare attenzione. La vera battaglia di queste ultime 4 gare sarà a nostro parere concentrata sull’ultimo posto dei playoff disponibile, ossia il 5 posto attualmente detenuto dal Città di S.Agata con 48 punti ma messo a serio rischio da altre 3 compagini agguerrite: il Ragusa (47 pt) che ha stritolato in casa il Porticicon un sonoro 4-0, il Real Casalnuovo (47 pt) battuto in casa dalla Reggina e l’Acireale (47 pt) reduce dalla pareggio ad Agrigento dove per un tempo ha cullato il sogno del colpaccio e che a differenza della altre 3, ha una partita in meno. Un campionato ancora vivo dove crediamo da qui alla fine non mancheranno le sorprese. Convincente la prova del giovanissimo Canicatti (età media 20,7 anni) che domina, in rimonta, una scossa Nuova Igea e mette il luce il giovane Gabriele Salvia autore di una splendida doppietta. Tenetevi pronti per le prossime sfide: tutto può accadere.