Competizione Sportiva e Valori Sociali nel Cuore della Città

È fantastico vedere le gradinate del PalaMoncada gremirsi per la settima edizione della Fortitudo Cup. Con oltre 3.000 studenti partecipanti, rappresentanti del Liceo Politi, Liceo Empedocle, Liceo Leonardo e, quest’anno, anche una scuola di Ribera, l’evento è diventato un momento molto importante per la comunità.

Laura Vento, della Fortitudo Moncada, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “È sempre un momento molto importante. La settima edizione, nonostante il periodo difficile a causa del COVID, anche quest’anno siamo qui con oltre tre mila studenti delle scuole partecipanti: il Leonardo, il Politi, l’Empedocle, e da quest’anno anche il Crispi di Ribera. È un momento importantissimo perché è un’occasione per promuovere valori come il FairPlay, ma soprattutto è una testimonianza del fatto che la Fortitudo Agrigento è un valore per questa città. Dove il pubblico non arriva, noi siamo qui, e questo è ciò che ci rende unici. Siamo riusciti a sostituirci dove c’era mancanza, e questo dimostra che la Fortitudo Agrigento è un patrimonio comune di tutti, valorizzato non solo per i risultati in campo, ma anche come strumento di aggregazione sociale.”

Il Liceo scientifico Leonardo vince la School Cup 37 a 32 all’overtime.

L’intervista

La testimonianza di Laura Vento riflette il senso di comunità che si crea durante l’evento: “È il momento più bello che aspettiamo ogni anno, perché è il momento in cui si crea un senso di appartenenza alla propria scuola e ai suoi valori. Vedere il palazzetto stracolmo è davvero emozionante.”

La Fortitudo Cup non è solo un’occasione per la competizione sportiva, ma anche per promuovere valori come il FairPlay e l’appartenenza alla propria comunità scolastica. È un momento di gioia e di condivisione che contribuisce a rafforzare il legame tra la Fortitudo Agrigento e la sua città.

Foto Giuseppe Greco