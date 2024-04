Incidente stradale, questa mattina, lungo la statale 115, tra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. A scontrarsi un camion e un’auto di servizio della polizia di Stato. Due agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro sono rimasti feriti, per fortuna in maniera lieve. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I due poliziotti, che si stavano occupando dell’accompagnamento in carcere di un arrestato, hanno riportato entrambi lievi traumi. Dalla ricostruzioni del sinistro si stanno occupando i carabinieri.