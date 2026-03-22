Akragas SLP applaude la Trinacria: “Titolo meritato, a Porto Empedocle crescono talenti veri”

I complimenti del presidente Salvo La Porta alla società empedoclina dopo il successo nell’Under 17 Regionale FIGC: “La vittoria non la regala nessuno. In questi ragazzi c’è il futuro del calcio del territorio”

Un titolo che vale doppio: per il prestigio sportivo, ma anche per quello che racconta sul futuro del calcio del territorio. La vittoria del campionato Under 17 Regionale FIGC da parte dell’Asd Trinacria Porto Empedocle accende i riflettori su una realtà che ha saputo costruire un percorso vincente, fatto di sacrifici, continuità e lavoro quotidiano.

A sottolinearlo è anche il presidente dell’Akragas SLP, Salvo La Porta, che ha voluto complimentarsi pubblicamente con la società empedoclina per il traguardo conquistato.

«Facciamo i complimenti alla Trinacria Calcio perché una vittoria del genere non arriva mai per caso – dice La Porta –. Nessuno regala nulla, soprattutto in un campionato complicato e difficile come questo. Sono arrivati all’ultima partita con un solo punto di vantaggio, segno di un torneo combattuto fino in fondo, ma alla fine sono riusciti a portare a casa un titolo importante che resta a Porto Empedocle».

Trinacria campione Under 17, l’Akragas applaude: “Qui cresce il futuro”

Parole che vanno oltre il semplice applauso per il risultato. Nel successo della Trinacria, infatti, il presidente biancazzurro legge anche un segnale preciso: nel territorio ci sono giovani interessanti, ragazzi che sanno stare in campo e che possono diventare una risorsa concreta per il calcio dei grandi.

«Io credo davvero che ci siano tanti giovani che sanno giocare a calcio – aggiunge –. Serve soltanto la possibilità di metterli nelle condizioni giuste, servono vetrine importanti. Se l’Akragas dovesse davvero approdare in Eccellenza, tanti di questi ragazzi potrebbero avere l’occasione di affacciarsi a categorie importanti».

Il messaggio è chiaro: il futuro si costruisce partendo dal basso, valorizzando il vivaio e premiando chi, con serietà e competenza, lavora ogni giorno sui giovani. E il titolo conquistato dalla Trinacria Porto Empedocle diventa così non solo una festa sportiva, ma anche una risposta concreta a chi crede che in questo territorio ci siano energie, qualità e prospettive da coltivare.

Per questo, i complimenti dell’Akragas SLP assumono anche un valore simbolico: quello di un ponte ideale tra settore giovanile e prima squadra, tra presente e futuro, tra Porto Empedocle e Agrigento. Perché quando a vincere sono i ragazzi, vince tutto il movimento.

La Trinacria Porto Empedocle conquista il titolo vincendo uno scontro diretto decisivo: Nissa 2 – Trinacria 3.

Un successo pesantissimo, arrivato in una fase finale combattuta punto su punto. Alle spalle, la grande antagonista è stata la Sancataldese, che nell’ultima giornata ha battuto Accademia Bagheria 3-2, chiudendo però al secondo posto a un solo punto di distanza.Un campionato tiratissimo fino all’ultimo, che rende ancora più significativo il risultato ottenuto dalla formazione empedoclina.C’è anche un dato storico: è la prima volta che una squadra Under 17 vince il campionato regionale portando il titolo in provincia di Agrigento. Un traguardo che entra di diritto nella storia del calcio giovanile del territorio.

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