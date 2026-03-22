Seggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

I seggi saranno aperti nella giornata di oggi, dalle 7 alle 23, e nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.

Non è previsto quorum e l’esito dipenderà esclusivamente dai voti validamente espressi: votare «sì» significa confermare la riforma e consentirne l’entrata in vigore, votare «no» significa respingerla e mantenere l’attuale assetto della magistratura.

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