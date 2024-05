Momenti di tensione, oggi pomeriggio, all’interno di un’abitazione di via Garibaldi, ad Agrigento, dove un trentenne è andato in escandescenze, per motivi ancora da chiarire. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, accorsi tempestivamente, hanno scongiurato il peggio. Senza non poche difficoltà, gli agenti sono riusciti a riportare la calma.