Furto di cavi elettrici e macchinari presso la Diga Arancio. Ignoti malviventi la notte scorsa si sono intrufolati all’interno dell’impianto di sollevamento idrico ai pozzi San Giovanni in territorio di Sambuca di Sicilia, causandone lo spegnimento. Lanciato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Secondo una prima stima il danno ammonta a 30 mila euro.

Di conseguenza, questa mattina, come comunica Aica, è stata sospesa la distribuzione idrica prevista nel comune di Sambuca di Sicilia. Inoltre, il comune di Montevago potrebbe subire una riduzione di fornitura in relazione alla interconnessione tra gli acquedotti gestiti da Aica e dalla società di sovrambito, Siciliacque S.p.A..

“E’ di tutta evidenza la gravità di azioni del genere che, oltre al danno economico, producono conseguenze che si ripercuotono sulla vita quotidiana della popolazione che è costretta così a subire i disagi di una mancata erogazione idrica, proprio in concomitanza con l’emergenza che sta colpendo l’intero territorio e che ha portato alla dichiarazione di stato di calamità del Presidente del Consiglio dei Ministri”, si legge nella nota di Aica.

“Stiamo ponendo in essere tutti gli interventi necessari – conclude Aica – per il ripristino della normale funzionalità dell’impianto di sollevamento, a conclusione dei quali sarà ripristinata la distribuzione idrica nei comuni serviti, che per normalizzarsi avrà bisogno dei necessari tempi tecnici”.