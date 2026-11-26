Trentasei nuovi infermieri pronti a fare il loro ingresso nel sistema sanitario e un doppio impegno sul fronte della prevenzione e della tutela delle persone vulnerabili. È una giornata intensa quella che vede protagonista l’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, impegnato contemporaneamente sul versante accademico e su quello sociale in diverse aree della provincia.

Le lauree al Polo universitario. Nella mattinata di oggi, al Polo universitario di Agrigento, tutti i 36 laureandi del corso di laurea in Infermieristica hanno superato con esito positivo le prove pratiche dell’esame finale. Nel pomeriggio i candidati discuteranno la tesi per conseguire ufficialmente il titolo abilitante alla professione.

Nella commissione esaminatrice, a rappresentare l’Ordine, siedono il presidente dell’Opi Salvatore Occhipinti, il segretario Salvatore Pantalena e il consigliere Antonino Venezia, responsabile delle attività professionalizzanti dell’Università degli Studi di Palermo per la sede agrigentina. Completano la commissione il coordinatore del corso di laurea Roberto Latina e il docente Lucio Vincenzo Mancuso.

«L’ingresso di 36 nuovi colleghi nel mondo del lavoro rappresenta una notizia importante per il nostro territorio — commenta il presidente Salvatore Occhipinti —. In una fase in cui il sistema sanitario continua a confrontarsi con la carenza di personale infermieristico, ogni nuovo professionista costituisce una risorsa preziosa per garantire assistenza, competenze e vicinanza ai cittadini. A tutti loro rivolgiamo i migliori auguri per il percorso professionale che li attende».

L’impegno per il Codice Rosa e la prevenzione. Parallelamente alle sedute di laurea, l’Opi ha assicurato la propria presenza a due importanti appuntamenti dedicati alla salute pubblica sul territorio provinciale:

Codice Rosa: L’Ordine ha preso parte agli incontri sul tema “Il Codice Rosa nell’Asp di Agrigento”, svoltisi in contemporanea tra il capoluogo e Sciacca per approfondire i percorsi di presa in carico delle persone più fragili e vittime di violenza. Ad Agrigento ha partecipato Jole Costanza, segretaria della Commissione Albo Infermieri Pediatrici, mentre a Sciacca era presente lo stesso presidente Occhipinti.

Screening oncologici: Sempre in mattinata, una delegazione dell’Ordine composta da Salvatore Terrana (componente della Commissione Albo Infermieri), Calogero Vella (segretario della Cai) e dalla consigliera Giorgia Bongiorno ha preso parte all’iniziativa “Polizia di Stato e Asp di Agrigento insieme per gli screening oncologici”, promossa dalla Questura in collaborazione con l’azienda sanitaria.

«La presenza dell’Ordine in queste iniziative conferma l’attenzione della professione infermieristica verso tutti gli aspetti della tutela della salute — conclude Occhipinti —. Dalla formazione universitaria alla prevenzione, passando per i percorsi di assistenza e presa in carico delle persone più fragili, gli infermieri rappresentano un punto di riferimento essenziale per le comunità e per il funzionamento del sistema sanitario».

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