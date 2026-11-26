Qual è il confine esatto tra il libero diritto di cronaca garantito dalla Costituzione e l’esercizio abusivo della professione giornalistica? A questa domanda risponderà il convegno dal titolo “L’esercizio abusivo della professione giornalistica tra norme penali, deontologia, uffici stampa e nuove frontiere del digitale”, in programma sabato 5 dicembre alle ore 10:00 nella Sala Fazello del Museo Archeologico regionale di Agrigento. L’iniziativa è organizzata dalla sezione provinciale di Assostampa Agrigento, con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, e ha già ottenuto il riconoscimento dell’Ordine dei giornalisti.

Il programma e i relatori. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Gero Tedesco, segretario provinciale di Assostampa. Seguiranno gli interventi tecnici e giuridici di relatori di primo piano: Giovanni Di Leo, Procuratore della Repubblica di Agrigento; Concetto Mannisi, Presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia; e Angelantonio Palillo, componente del GUS (Gruppo Uffici Stampa) di Assostampa Sicilia. A moderare il dibattito saranno i giornalisti Marilisa Della Monica e Gioacchino Schicchi.

I temi al centro del dibattito. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire un’analisi aggiornata sulle dinamiche che regolano la libertà di espressione e le tutele ordinistiche.

Nel dettaglio, gli interventi approfondiranno:

Norme penali e giurisprudenza: Verranno analizzati i confini stabiliti dall’articolo 348 del Codice penale per distinguere il legittimo diritto di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione) dall’attività giornalistica continuativa e organizzata, riservata agli iscritti all’Albo. Spazio anche agli elementi costitutivi del reato, alle ultime pronunce della Corte di Cassazione e all’impatto della riforma Cartabia sui reati professionali.

Deontologia e digitale: Un focus sarà dedicato all’applicazione del Testo Unico dei Doveri del Giornalista nell’ecosistema digitale, affrontando le sfide poste dall’intelligenza artificiale, il fact-checking, la tutela delle fonti e i rischi legati a fake news e diffamazione online.

Le “zone grigie” dell’informazione: L’ultima parte dei lavori esaminerà il fenomeno dei blog, dei canali social e dell’informazione indipendente, attraverso l’analisi di casi studio reali e sentenze recenti.

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