Un fine settimana all’insegna dell’inclusione, della scoperta archeologica e della grande arte alla Valle dei Templi, che si prepara a celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre con un programma ricco di iniziative. L’appuntamento istituito dall’Onu nel 1992 assume quest’anno un valore ancora più significativo per il Parco Archeologico e Paesaggistico diretto da Roberto Sciarratta, fresco vincitore del Premio internazionale “Turismi accessibili” promosso da Diritti Diretti. Un riconoscimento sostenuto dai numeri: oggi l’area è accessibile per l’85% grazie a carrozzine elettriche gratuite, ausili, percorsi dedicati, strumenti tattili, videoguide in LIS e tecnologie digitali pensate per abbattere ogni barriera sensoriale e fisica.

Domenica al Museo Griffo il laboratorio per bambini. Per avvicinare anche i più piccoli al tema dell’inclusività e della percezione sensoriale, domenica 29 novembre alle ore 16:00 CoopCulture ripropone nell’aula didattica del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” il laboratorio “Sinestesia! La divinità più pasticciona che ci sia”. Rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni, l’appuntamento gioca a mescolare i cinque sensi attraverso l’uso di argilla, colori ed essenze profumate, dimostrando che gli odori possono avere un colore e il tatto una forma. Al termine dell’attività (costo 5 euro), i piccoli partecipanti inventeranno una breve storia legata alla creazione realizzata, che potranno poi portare a casa.

Visite guidate e la mostra di Fernando Botero. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre proseguono inoltre gli appuntamenti tradizionali per i visitatori:

Percorsi sotterranei (ore 10:30 e 11:45): Un viaggio guidato da un archeologo di CoopCulture tra arcosoli e sepolture per scoprire la vita delle prime comunità cristiane.

“Valle senza segreti” (ore 15:30): L’itinerario pomeridiano che collega il Tempio di Giunone al Tempio della Concordia fino alle catacombe paleocristiane, per cogliere l’estensione dell’antica Akragas.

“Fernando Botero. L’incanto del Mito”: Continua il successo della mostra evento allestita tra Villa Aurea e la Valle, che raccoglie 25 opere originali del maestro colombiano. Forte di oltre 140 mila visitatori registrati nei primi mesi, l’esposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre.

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