Un’interrogazione parlamentare rivolta direttamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per fermare i tagli ai collegamenti ferroviari tra la provincia di Agrigento e l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo. A presentarla è la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, che punta il dito contro il Governo nazionale, accusato di condannare il territorio agrigentino a un “isolamento permanente”.

Secondo l’esponente pentastellata, la soppressione delle corse rappresenta un colpo durissimo per un’area già fortemente penalizzata sul piano dei trasporti. «Non parliamo di corse accessorie, ma di collegamenti essenziali per studenti, lavoratori, pazienti e turisti – dichiara Carmina –. È inaccettabile che un territorio già privo di un proprio aeroporto debba fare i conti anche con il progressivo smantellamento delle poche infrastrutture che lo collegano al resto della Sicilia e del Paese».

Nel documento depositato alla Camera, la deputata collega la carenza di servizi alla grave crisi demografica che attraversa la provincia, citando i dati Istat relativi al 2024 che registrano una perdita di 2.107 residenti. «Un’emorragia che non si arresta e che dovrebbe imporre alle istituzioni interventi urgenti, non ulteriori penalizzazioni – sottolinea la parlamentare –. Quando vengono meno i collegamenti, si riducono le possibilità di lavorare, studiare, curarsi e fare impresa, rendendo lo spopolamento una prospettiva sempre più concreta».

Duro l’attacco politico all’esecutivo nazionale, accusato di limitarsi ad «annunci, promesse e passerelle» anziché garantire investimenti reali. L’interrogazione chiede quindi al ministro Salvini di chiarire le ragioni tecniche ed economiche alla base dei tagli ferroviari e di attivarsi, in raccordo con la Regione Siciliana, per ripristinare un servizio adeguato alle esigenze dell’utenza.

Infine, Carmina riporta l’attenzione su un’altra storica incompiuta del territorio, chiedendo al Ministero di fare chiarezza sullo stato attuale dell’iter per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento e sulle misure previste per il potenziamento della rete stradale e ferrata provinciale. «La mobilità non è un privilegio, ma un diritto – conclude la deputata M5S –. Il Governo dimostri finalmente che anche i cittadini agrigentini hanno la stessa dignità di tutti gli altri italiani».

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