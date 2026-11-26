Per mesi ha scelto il silenzio, stretta tra la paura per la propria incolumità e quell’istinto materno che la spingeva a sperare in un cambiamento. Alla fine, però, una donna di poco più di quarant’anni residente a Racalmuto ha trovato la forza di varcare la soglia della caserma dei Carabinieri per dire basta. Una decisione sofferta ma necessaria, che ha permesso ai militari della locale Stazione di metterla al sicuro e di denunciare a piede libero il figlio ventenne per maltrattamenti in famiglia.

La storia ricostruita dagli investigatori dell’Arma racconta di una casa trasformata in una prigione di ansia e terrore. Il giovane, disoccupato, avrebbe sottoposto la madre a continue aggressioni fisiche e verbali. Un’escalation di rabbia resa ancora più pericolosa dall’assunzione di sostanze stupefacenti: sotto l’effetto della droga, infatti, le pretese del ragazzo si tramutavano in scatti d’ira violenti e incontrollabili, rendendo invivibile la convivenza.

Quando la situazione è diventata insostenibile, la quarantenne ha deciso di chiedere aiuto. I Carabinieri di Racalmuto l’hanno ascoltata, rassicurata e hanno avviato subito una mirata attività d’indagine per riscontrare i fatti raccontati.

Data la gravità della situazione e il pericolo concreto che le violenze potessero ripetersi, nei confronti della vittima sono state attivate immediatamente le procedure del Codice Rosso, il protocollo che assicura corsie preferenziali e protezione tempestiva alle vittime di violenza domestica. Il ventenne dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.

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