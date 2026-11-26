Un attacco ransomware che cifra tutti i server in una notte, un incendio nella sala macchine, un guasto hardware che coinvolge lo storage principale, un evento climatico estremo che lascia l’edificio senza corrente per giorni. Scenari diversi con una conseguenza comune: l’azienda si ferma. E ogni ora di fermo ha un costo, fatto di mancati incassi, clienti insoddisfatti, penali contrattuali e danni reputazionali. I dati più recenti mostrano che il rischio è tutt’altro che teorico: secondo l’aggiornamento del Rapporto Clusit presentato a fine ottobre, nel primo semestre 2026 il 57,6% degli incidenti informatici censiti in Italia è stato di gravità elevata, contro il 39,3% dell’intero 2025, e il malware è tornato a essere la tecnica di attacco più utilizzata.

Per questo il disaster recovery non è più un tema riservato alle grandi organizzazioni, ma una componente essenziale della gestione di qualsiasi impresa che dipenda dai propri sistemi informativi, cioè, oggi, praticamente tutte.

Continuità operativa e disaster recovery

I due concetti sono collegati ma non coincidono. La business continuity riguarda la capacità dell’intera organizzazione di continuare a operare durante e dopo un evento critico: persone, processi, fornitori, comunicazione. Il disaster recovery ne è la componente tecnologica: l’insieme di strumenti e procedure per ripristinare sistemi, applicazioni e dati entro tempi prestabiliti.

Il punto di partenza di qualsiasi piano è la Business Impact Analysis, un’analisi che identifica i processi critici, i sistemi da cui dipendono e l’impatto economico e operativo di una loro interruzione. Non tutti i sistemi hanno la stessa importanza: la posta elettronica può tollerare qualche ora di fermo, il gestionale degli ordini o la piattaforma di e-commerce molto meno.

RTO e RPO: i due numeri da conoscere

Due parametri guidano la progettazione di ogni strategia. L’RTO, Recovery Time Objective, indica il tempo massimo entro cui un sistema deve tornare operativo dopo un’interruzione. L’RPO, Recovery Point Objective, indica invece la quantità massima di dati che l’azienda può permettersi di perdere, espressa in tempo: un RPO di 24 ore significa accettare di perdere fino a un giorno di lavoro, un RPO di 15 minuti richiede soluzioni molto più sofisticate.

Più gli obiettivi sono stringenti, più la soluzione è complessa e costosa. Per questo la definizione di RTO e RPO non è una scelta tecnica, ma una decisione di business, da prendere insieme al management sulla base dell’analisi di impatto. Per strutturare una strategia adeguata è possibile fare riferimento a un piano di disaster recovery per le aziende, che traduca questi obiettivi in architetture, servizi e procedure concrete, calibrate sui processi realmente critici.

Backup, repliche e siti secondari

Gli strumenti a disposizione sono diversi e spesso complementari. Il backup resta la base: copie periodiche dei dati da cui ripartire. La regola più diffusa è la cosiddetta 3-2-1, che prevede tre copie dei dati, su due supporti diversi, di cui una conservata fuori sede. Le varianti più recenti aggiungono una copia immutabile o isolata dalla rete, che un ransomware non può cifrare né cancellare, e la verifica sistematica dei ripristini.

Per obiettivi più ambiziosi entrano in gioco le repliche, che copiano continuamente dati e macchine virtuali verso un sito secondario. Possono essere sincrone, con perdita di dati praticamente nulla ma vincoli di distanza tra i due siti, o asincrone, con un ritardo minimo e maggiore flessibilità geografica. Il sito di ripristino deve trovarsi a una distanza sufficiente da non essere coinvolto dallo stesso evento: un’attenzione particolare per i territori esposti a rischio sismico o a eventi climatici estremi, come molte aree della Sicilia. Sempre più aziende scelgono inoltre soluzioni di Disaster Recovery as a Service, in cui l’infrastruttura di ripristino è erogata in cloud da un fornitore specializzato.

Procedure e test: il piano deve funzionare davvero

Un piano di disaster recovery non è solo tecnologia. Servono procedure documentate che indichino chi fa cosa, in quale ordine vengono ripristinati i sistemi, come si comunica con dipendenti, clienti e fornitori, chi ha l’autorità per dichiarare lo stato di emergenza. Queste procedure devono essere accessibili anche quando i sistemi principali sono fuori uso.

Soprattutto, il piano va testato regolarmente. Un piano mai provato è un’ipotesi, non una garanzia: solo le simulazioni permettono di verificare che i tempi di ripristino siano realistici, che i backup siano integri e che le persone sappiano come muoversi. Ogni test, inoltre, fa emergere punti deboli da correggere.

Un obbligo anche normativo

Il tema ha anche una dimensione regolatoria. Il D.Lgs. 138/2024, che recepisce la direttiva NIS2, include tra le misure di gestione del rischio la continuità operativa, la gestione dei backup e il ripristino in caso di disastro, e il 31 ottobre 2026 è scaduto il termine per rendere operative le misure di sicurezza di base per i soggetti già inseriti nell’elenco nazionale. Ma al di là degli obblighi, la logica è semplice: nessuna azienda può evitare ogni incidente, ma ogni azienda può prepararsi a ripartire nel minor tempo possibile.

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