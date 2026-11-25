Dal 13 dicembre previste due cancellazioni sulla tratta tra Agrigento e l’aeroporto. Il sindaco annuncia un’interrogazione parlamentare e un confronto con l’assessore Aricò

AGRIGENTO – Dopo le interruzioni estive per i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria, Agrigento deve fare i conti con una nuova riduzione dei collegamenti con Palermo. Dal 13 dicembre sono previste due cancellazioni sulla tratta tra la città e l’aeroporto di Punta Raisi, una al mattino e una alla sera.

A contestare la decisione di RFI e Trenitalia è il sindaco Michele Sodano, che affida a un video pubblicato su Facebook la propria presa di posizione.

Il primo cittadino ricorda i disagi degli anni scorsi, accettati nella prospettiva di un miglioramento del servizio, ma considera inaccettabile che agli interventi sulla linea segua adesso una riduzione delle corse.

«I collegamenti devono essere aumentati, non devono essere tagliati», afferma Sodano, indicando nel collegamento con lo scalo palermitano un’infrastruttura strategica per il futuro della città.

Nel video il sindaco annuncia di avere già promosso un’interrogazione parlamentare insieme ai deputati di Controcorrente Sicilia, citando in particolare l’onorevole Ismaele La Vardera. Nell’iniziativa, spiega, viene indicata anche una soluzione proposta dal Comitato dei pendolari per chiedere il ripristino della linea nella configurazione precedente.

Sodano annuncia inoltre che, in assenza di risposte tempestive, la prossima settimana si recherà a Palermo per incontrare l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò.

«Non si può giocare così con il futuro di Agrigento», conclude il sindaco, ribadendo la volontà di proseguire la battaglia contro quello che considera un ulteriore rischio di isolamento per il territorio.

Adesso l’attenzione si sposta sulle risposte della Regione e dei soggetti responsabili del servizio ferroviario. La richiesta del Comune è chiara: non perdere collegamenti, ma rafforzarli.

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