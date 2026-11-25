Torna anche per il Natale 2026 la corsa al biglietto low cost per rientrare sull’Isola durante le feste. L’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha infatti pubblicato gli avvisi pubblici per affidare il servizio del “Sicilia Express”, l’iniziativa pensata dal governo Schifani per contrastare il caro-voli e favorire il rientro dei fuorisede. Il piano, subordinato all’aggiudicazione degli appalti, prevede quattro viaggi notturni con fermate intermedie a Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Villa San Giovanni.

Le partenze per l’andata sono fissate il 19 e il 27 dicembre da Torino Porta Nuova e Milano Porta Garibaldi, mentre i rientri sono programmati il 5 e il 9 gennaio da Palermo Centrale, Catania Centrale e Siracusa. Sul piatto ci sono oltre 306mila euro (Iva inclusa) per il trasporto ferroviario e quasi 110mila euro per comunicazione, accoglienza nelle stazioni e intrattenimento a bordo, che includerà dj set, salotti letterari con artisti siciliani e duemila welcome kit con prodotti tipici.

Restano ancora da definire date di apertura delle prenotazioni e prezzi dei biglietti (nel 2025 costavano tra i 24,90 e i 29,90 euro ed erano andati esauriti in pochi minuti). Intanto, non mancano le critiche politiche: per le opposizioni si tratta solo di una misura spot insufficiente, definita dal senatore Pd Antonio Nicita «la fotografia dell’incapacità di governo».

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