La provincia guida il fenomeno dello spopolamento. Uil: «Servono politiche serie per trattenere i giovani». Confcommercio lega l’emigrazione alla desertificazione commerciale. Il sindaco: «Qui meno opportunità che altrove, ma enormi potenzialità».

AGRIGENTO – Sono 162.310 gli agrigentini residenti all’estero. Un numero che fotografa meglio di molti altri la dimensione dello spopolamento della provincia e che riporta al centro una questione destinata a pesare sul futuro del territorio: la capacità di trattenere i giovani e, soprattutto, di creare le condizioni perché partire possa essere una scelta e non una necessità.

I dati emergono dal Rapporto Italiani nel Mondo 2026 della Fondazione Migrantes e vengono rilanciati da Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, e Gero Acquisto, segretario della Uil Agrigento. A livello nazionale gli iscritti all’Aire hanno superato quota 6,6 milioni, con una crescita del 113,4 per cento rispetto al 2006.

Per Agrigento il dato assume un peso ancora maggiore. Secondo la Uil, la provincia è la prima in Sicilia con 162.310 concittadini residenti all’estero.

«Un dato che fotografa la perdita di giovani, competenze e prospettive da parte di un territorio sempre più fragile», sottolineano Ronzoni e Acquisto. Per il sindacato non è più possibile considerare l’emigrazione giovanile come un fenomeno fisiologico: «La Sicilia non può continuare a formare talenti per poi vederli costruire il proprio futuro altrove. Ogni giovane che parte è una perdita per le famiglie, per le imprese, per i servizi e per il futuro dell’intera Isola».

La Uil giudica positivamente le prime misure previste dalla Finanziaria regionale, tra cui il fondo per la permanenza dei giovani qualificati e il contributo ai premi di produttività, ma le considera insufficienti. La richiesta è quella di una strategia più ampia fondata su lavoro stabile, investimenti, formazione, casa, trasporti e servizi.

Sodano: «Non dobbiamo raccontare favole»

Sul dato interviene anche il sindaco di Agrigento Michele Sodano, che collega lo spopolamento alle recenti classifiche sulla qualità della vita e propone una lettura che parte dalle difficoltà strutturali del territorio.

«Questo dato – ha riferito al GDS – va letto insieme a quello sulla qualità della vita. In Sicilia dobbiamo ricostruire dalle ceneri, un servizio dopo l’altro. A chi vuole tornare non dobbiamo raccontare favole. Qui troverà meno opportunità che altrove».

Per il primo cittadino, tuttavia, proprio la condizione di difficoltà può trasformarsi in una sfida: «Troverà una sfida eroica per cambiare un sistema stratificato in decenni, perché povertà e spopolamento sono il terreno su cui la malapolitica afferma il proprio potere. Le potenzialità però sono enormi».

Sodano individua tre priorità: «Dobbiamo rimettere in piedi i servizi essenziali, liberare le energie di chi vuole fare impresa e aprire la città a chi vuole viverci e investire. Per questo i giovani devono riprendersi gli spazi e scrivere le nuove regole del gioco».

Confcommercio: «Emigrazione e negozi chiusi, due facce dello stesso impoverimento»

Alla lettura del sindacato e dell’amministrazione si aggiunge quella di Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento sempre interpellato dal GDS, che guarda alle conseguenze dello spopolamento sul tessuto economico.

«I 162.310 agrigentini iscritti all’Aire sono il segnale di quanto il nostro territorio fatichi a trattenere energie e competenze. Ogni giovane che parte è un collaboratore, un futuro imprenditore e un consumatore in meno per le nostre imprese».

Giardina collega direttamente il fenomeno alla desertificazione commerciale, tema che Confcommercio ha recentemente portato a Palazzo di Città con la “Giornata delle chiavi”.

«Come un negozio che chiude lascia una via più povera e meno sicura, un giovane che parte lascia una comunità più fragile. Sono due facce dello stesso impoverimento: si spengono le vetrine e, con esse, le prospettive di chi potrebbe animarle».

Per Confcommercio la risposta deve passare dalla creazione di opportunità concrete: turismo destagionalizzato e lavoro stabile, rilancio dei negozi di vicinato e dei pubblici esercizi, sostegno all’artigianato e ai servizi, maggiore accesso al credito e procedure più semplici per chi vuole avviare un’attività.

Giardina indica anche la leva fiscale e il costo degli immobili: «Servono la detassazione anche dei tributi locali e un supporto per calmierare i canoni di locazione, soprattutto nei centri storici».

Tre letture diverse che convergono sullo stesso punto: lo spopolamento non è soltanto un problema demografico. Significa meno lavoratori, meno imprese, meno consumi e una progressiva riduzione della capacità dei territori di produrre servizi e opportunità.

E il numero di Agrigento — 162.310 residenti all’estero — restituisce la dimensione di una sfida che non riguarda più soltanto chi decide di partire, ma anche chi sceglie di restare.

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