Treni del Mandorlo in fiore, itinerari tra Parco Archeologico e stazione di Porto Empedocle

Ritornano i treni storici e turistici sulla Ferrovia dei Templi, recentemente interessata da lavori di ammodernamento su tutto il percorso. In proposito l’associazione Ferrovie Kaos esprime soddisfazione per il ricco programma di treni promosso dalla Fondazione FS, su esplicita richiesta del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, che si articolerà nelle giornate del 5, 11 e 12 marzo. “Una offerta molto ampia – si legge in una nota dell’associazione – che, aldilà della Festa del Mandorlo in fiore, consentirà a turisti e cittadini di poter lasciare comodamente la propria autovettura nei pressi delle stazioni e raggiungere direttamente in treno luoghi ricchi di fascino, tra cui il Giardino della Kolymbethra, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e la stazione di Porto Empedocle Centrale. In particolare nella giornata di domenica 5 marzo l’ingresso al Parco Archeologico della Valle dei Tempi sarà gratuito e sarà quindi possibile trascorrere una meravigliosa giornata tra i ruderi dell’antica Akragas in piena libertà.”

“Sabato 11 – prosegue la nota – sono previste attività interessanti, rivolte e a scuole e famiglie, al Giardino della Kolymbethra gestito dal Fondo Ambiente Italiano. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il Giardino attraverso i canali social ufficiali. Infine domenica 12 marzo, grazie ai treni storici, sarà possibile assistere agli spettacoli del mandorlo in fiore e, al contempo, visitare la storica stazione ferroviaria di Porto Empedocle Centrale presenziata dai soci di Ferrovie Kaos”. “Per incentivare l’uso del treno, il costo del biglietto sarà di 3 euro per gli adulti e 1,50 per i ragazzi. Invitiamo la cittadinanza ad approfittare di questa opportunità, nell’attesa che la Regione Siciliana d’intesa con il Gruppo FS ed il comune di Agrigento, realizzi una offerta stabile di treni turistici a servizio di questa importante tratta”, conclude la nota di Ferrovie Kaos.

Segue il calendario dei treni in programma.

DOMENICA 5 MARZO

Le partenze da Agrigento Centrale per Porto Empedocle sono programmate alle ore:

08.30 (Agrigento Bassa 8.47, Tempio V. 9.00, P.Empedocle C.le 9.05, P.Empedocle S.le 9.10 );

(Agrigento Bassa 8.47, Tempio V. 9.00, P.Empedocle C.le 9.05, P.Empedocle S.le ); 10.20 (Agrigento Bassa 10.37, Tempio V. 10.50, P.Empedocle C.le 10.55, P.Empedocle S.le 11.00 );

(Agrigento Bassa 10.37, Tempio V. 10.50, P.Empedocle C.le 10.55, P.Empedocle S.le ); 13.30 (Agrigento Bassa 13.47, Tempio V.14.00, P.Empedocle C.le 14.05, P.Empedocle S.le 14.10 );

(Agrigento Bassa 13.47, Tempio V.14.00, P.Empedocle C.le 14.05, P.Empedocle S.le ); 15.20 (Agrigento Bassa 15.37, Tempio V. 15.50, P.Empedocle C.le 15.55, P.Empedocle S.le 16.00 );

(Agrigento Bassa 15.37, Tempio V. 15.50, P.Empedocle C.le 15.55, P.Empedocle S.le ); 17.20 (Agrigento Bassa 17.37, Tempio V. 17.50, P.Empedocle C.le 17.55, P.Empedocle S.le 18.00);

Le partenze da Porto Empedocle per Agrigento Centrale sono previste alle ore:

09.20 (P.Empedocle C.le 9.25, Tempio V. 9.34, Agrigento Bassa 9.56, Agrigento C.le 10.05 );

(P.Empedocle C.le 9.25, Tempio V. 9.34, Agrigento Bassa 9.56, Agrigento C.le ); 11.10 (P.Empedocle C.le 11.15, Tempio V. 11.24, Agrigento Bassa 11.46, Agrigento C.le 11.55 );

(P.Empedocle C.le 11.15, Tempio V. 11.24, Agrigento Bassa 11.46, Agrigento C.le ); 14.20 (P.Empedocle C.le 14.25, Tempio V. 14.34, Agrigento Bassa 14.56, Agrigento C.le 15.05 );

(P.Empedocle C.le 14.25, Tempio V. 14.34, Agrigento Bassa 14.56, Agrigento C.le ); 16.15 (P.Empedocle C.le 16.20, Tempio V. 16.29, Agrigento Bassa 16.51, Agrigento C.le 16.59 );

(P.Empedocle C.le 16.20, Tempio V. 16.29, Agrigento Bassa 16.51, Agrigento C.le ); 18.15 (P.Empedocle C.le 18.20, Tempio V. 18.30, Agrigento Bassa 18.52, Agrigento C.le 19.00);

SABATO 11 MARZO

Le partenze da Agrigento Centrale per Porto Empedocle sono programmate alle ore:

10.20 (Agrigento Bassa 10.37, Tempio V. 10.50, P.Empedocle C.le 10.55, P.Empedocle S.le 11.00 );

(Agrigento Bassa 10.37, Tempio V. 10.50, P.Empedocle C.le 10.55, P.Empedocle S.le ); 15.20 (Agrigento Bassa 15.37, Tempio V. 15.50, P.Empedocle C.le 15.55, P.Empedocle S.le 16.00);

Le partenze da Porto Empedocle per Agrigento Centrale sono previste alle ore:

11.10 (P.Empedocle C.le 11.15, Tempio V. 11.24, Agrigento Bassa 11.46, Agrigento C.le 11.55 );

(P.Empedocle C.le 11.15, Tempio V. 11.24, Agrigento Bassa 11.46, Agrigento C.le ); 16.15 (P.Empedocle C.le 16.20, Tempio V. 16.29, Agrigento Bassa 16.51, Agrigento C.le 16.59);

DOMENICA 12 MARZO

Le partenze da Agrigento Centrale per Porto Empedocle sono programmate alle ore:

08.30 (Agrigento Bassa 8.47, Tempio V. 9.00, P.Empedocle C.le 9.05, P.Empedocle S.le 9.10 );

(Agrigento Bassa 8.47, Tempio V. 9.00, P.Empedocle C.le 9.05, P.Empedocle S.le ); 10.20 (Agrigento Bassa 10.37, Tempio V. 10.50, P.Empedocle C.le 10.55, P.Empedocle S.le 11.00 );

(Agrigento Bassa 10.37, Tempio V. 10.50, P.Empedocle C.le 10.55, P.Empedocle S.le ); 13.30 (Agrigento Bassa 13.47, Tempio V.14.00, P.Empedocle C.le 14.05, P.Empedocle S.le 14.10 );

(Agrigento Bassa 13.47, Tempio V.14.00, P.Empedocle C.le 14.05, P.Empedocle S.le ); 15.20 (Agrigento Bassa 15.37, Tempio V. 15.50, P.Empedocle C.le 15.55, P.Empedocle S.le 16.00 );

(Agrigento Bassa 15.37, Tempio V. 15.50, P.Empedocle C.le 15.55, P.Empedocle S.le ); 17.20 (Agrigento Bassa 17.37, Tempio V. 17.50, P.Empedocle C.le 17.55, P.Empedocle S.le 18.00);

Le partenze da Porto Empedocle per Agrigento Centrale sono previste alle ore: