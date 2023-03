Ordine degli architetti: Maria Giuseppina Grasso Cannizzo ad Agrigento

“Stratigrafia in movimento”. È questo il tema di un convegno di architettura, organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento, con il patrocinio del Polo Universitario e di “Architettura & Donna”, che si terrà martedì 7 marzo prossimo, alle 16:30, nell’aula magna di Villa Genuardi.

Ospite d’onore del convegno, promosso in concomitanza della ricorrenza della Giornata internazionale della donna, sarà Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, autorevole protagonista femminile dell’architettura.

L’evento segna la prima tappa di un percorso che, in primavera prossima, registrerà una serie di incontri, organizzati dall’Ordine degli architetti, per fare il punto sullo stato della professione, in occasione del centenario della promulgazione della legge che ha istituito l’Ordine per la tutela del titolo e dell’esercizio della professione.