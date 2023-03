L’ex stopper della Juve Dario Bonetti è ad Agrigento ospite del patron Giuseppe Deni per assistere ad Akragas – Mazarese

Ospite d’eccezione in casa Akragas. L’ex stopper, tra le tante, di Roma, Milan e Juventus, Dario Bonetti classe 1961, trascorrerà il week end ad Agrigento ospite del patron biancoazzurro Giuseppe Deni. Dario Bonetti, questa sera e domani sera, sarà a cena al ristorante Porta di Ponte, in via Atenea, e domani pomeriggio sarà presente allo stadio Esseneto di Agrigento per assistere alla partita Akragas-Mazarese. In carriera ha vinto molto: quattro Coppe Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana. Come allenatore vanta: una Coppa e una Supercoppa con la Dinamo di Bucarest oltre alla vittoria con lo Zambia nel girone di qualificazione alla Coppa d’Africa.

Presenta la sfida di domenica mister Nicolò Terranova.