Tredicesima edizione del premio Pippo Montalbano: ecco chi riceverà il riconoscimento

La manifestazione premia l’impegno di coloro che si distinguono e si spendono per lo sviluppo culturale ed artistico del territorio e che in qualche modo sono legati alla memoria e al nome del compianto attore agrigentino scomparso l’8 marzo del 2009. Torna il premio Pippo Montalbano, giunto alla sua tredicesima edizione. La cerimonia si svolgerà il prossimo 8 ottobre, con inizio alle 20.30, al teatro Pirandello di Agrigento. A ricevere il riconoscimento il musicista Giovanni Buzzurro, lo scrittore Beniamino Biondi, l’artista Sergio Criminisi, l’imprenditore Enzo Bellavia, l’avvocato Giuseppe Taibi e la scrittrice Maria Concetta De Marco. Il riconoscimento verrà attribuito anche all’Attore Salvatore Totò Cascio, legato alla memoria di tutti noi per aver interpretato il giovanissimo Totò nel capolavoro “Nuovo cinema Paradiso” di Tornatore, mentre i Premi alla Carriera verranno consegnati a due tra i più grandi attori Siciliani: Lucia Sardo e Paride Benassai. A promuovere l’evento sono i figli di Pippo: Caterina, Rosa Maria e Salvatore, che quest’anno annunciano l’uscita di un libro dedicato alla vita del loro indimenticabile padre, con aneddoti e racconti inediti, alcuni anche divertenti. A scrivere il volume, dal titolo “Tra Sentiero e Bruma”, edito da Medinova, è stato il figlio, Salvatore. La copertina è stata disegnata da Sergio Criminisi, la prefazione è stata scritta dal Giornalista Mediaset, Capo Redattore Cronache Tg5 Carmelo Sardo mentre un intero capitolo è stato composto dal Maestro Marco Tullio Giordana, Regista del film “I Cento Passi”, dedicato a Peppino Impastato in cui conobbe proprio Pippo Montalbano che interpretava Cesare Manzella. I dettagli del Premio e la presentazione del volume verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 3 ottobre, alle 11. 30 nel Foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello di Agrigento. Saranno presenti le figlie di Pippo Montalbano, l’Assessore Costantino Ciulla, il Direttore della Fondazione Teatro Pirandello Salvo Prestia, l’Attrice Barbara Capucci che condurrà la serata, il Regista Giò Di Falco, e gli altri membri della Commissione del Premio e Soci dell’Associazione “Il libero canto di Calliope” che produce l’evento, e cioè la Dott.ssa Simona Carisi, la Dott.ssa Angelita Butera, la Poetessa Daniela Ilardi ed il Maestro Angelo Sanfilippo. La cerimonia di consegna del Premio Pippo Montalbano vedrà anche alcuni interventi artistici tra cui il cantante Lillo Puccio, reduce dall’evento musicale “Mogol Battisti” a Paestum qualche settimana fa, e del giovane tenore Andrea Donzella.

La serata verrà presentata dall’attrice Barbara Capucci che, insieme al Decano degli Attori agrigentini Nino Bellomo, leggerà alcune pagine del libro dedicato alla vita di Pippo Montalbano. La regia sarà affidata a Giò Di Falco ed a Marco Savatteri che cureranno anche la sceneggiatura.

Nel corso della manifestazione verranno conferiti altri tre premi speciali che saranno svelati soltanto la sera stessa. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Il Libero Canto di Calliope”, con il patrocinio del Comune di Agrigento, del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, della Regione Siciliana, Assessorato Sport Turismo e Spettacolo, del Distretto Turistico Valle dei Templi (Costa del Mito).